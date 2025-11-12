SELLING THE PRESIDENT
HOW THE REPUBLICAN PARTY MARKETS ITSELF
SELLING THE PRESIDENT
To: Trump, Juan and the Maga Republican Party
LOOK HOW STUPID THIS IS… YOU AND THE REP PARTY NEED TO GET A GRIP…STOP ASKING FOR MONEY WHEN YOU ASK THE PUBLIC FOR THEIR OPINIONS.. don’t you get it you are trying to BUY THE AMERICAN PEOPLE THAT WON’T WORK…. STOP ASKING FOR MONEY… YOU HAVE MORE THAN ENOUGH MONEY. YOU WANT MY OPINION THEN YOU WANT ME TO PAY YOU FOR THE PRIVILEGE OF GIVING IT TO YOU… YOU ARE FUCKING CRAZY.This goes on all day everyday
On my phone on my email
You BEG FOR MONEY
YOU ARE FUCKING HYPOCRITES
THIS IS NO WAY TO RUN A CAMPAIGN OR A COUNTRY!
